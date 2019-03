Lack of fresh air hinders pupils’ learning capacities

La falta de aire fresco dificulta el aprendizaje 04 de marzo de 2019 - 18:12 La calidad del aire en muchas aulas suizas es deficiente, lo que afecta la capacidad de concentración de los alumnos y causa dolores de cabeza, según un estudio realizado por la Oficina Federal de Salud. Los resultados publicados este lunes encontraron que en la mayoría de las aulas investigadas faltaba aire fresco, lo que incide en el bienestar y el rendimiento de los estudiantes. Las pruebas fueron realizadas en unos 100 salones de clase en diversas partes de Suiza durante los dos últimos años. Los autores concluyeron que la calidad del aire era inaceptable en dos terceras partes de las aulas estudiadas. La calidad del aire “inaceptable” se estableció con más de 2 000 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono (CO2). En comparación, el aire exterior contiene unas 400 ppm de CO2. La Oficina Federal de Salud también publicó información en línea sobre cómo ventilar adecuadamente las aulas. Recomienda cuándo y cuánto tiempo abrir las ventanas según el área de la habitación y el número de ocupantes. Las asociaciones de maestros dicen que el estudio confirma sus críticas a los altos niveles de dióxido de carbono en las aulas. En 2015, la mayor agrupación de enseñantes pidió que se realizara un estudio sobre la calidad del aire en las escuelas, citando como factores a tener en cuenta el aumento del tamaño de las clases y la reducción del espacio en las aulas. Los grupos de docentes hacen un llamamiento a las autoridades nacionales, cantonales y locales para que refuercen la protección de la salud de los estudiantes y del personal, argumentando que las leyes de protección en el lugar de trabajo también deberían aplicarse a las escuelas. Además de ventilar adecuadamente las aulas, la oficina de salud insta a mejorar los sistemas de ventilación de los edificios escolares recién construidos y renovados.