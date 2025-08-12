Estupiñán: «Estoy muy orgulloso de ser el primer ecuatoriano en el Milan»

Roma, 12 ago (EFE).- Pervis Estupiñán aseguró este martes durante su presentación con el combinado Milan que está «muy orgulloso» de ser el primer ecuatoriano de la historia del combinado ‘rossonero’ y que ha trabajado mucho para tener una oportunidad en un equipo de estas características.

«He trabajado mucho para trabajar aquí, en un club tan grande como el Milan. En Ecuador, hay muchísimos aficionados del Milan, porque ha siempre sido un club magnífico, con muchos trofeos», declaró el nuevo lateral del Milan.

«He recibido muchísimos mensajes desde Ecuador, de aficionados del Milan. Todos dicen que son del Milan desde la cuna, pero lo dicen todos porque estoy aquí. Muchos otros aquí en Milán me dicen que irán al estadio a animarme. Estoy muy orgulloso de ser el primer ecuatoriano aquí, porque es un paso más para hacer historia. Espero que allí compren mucho mi camiseta», añadió.

Estupiñán, criado en el LDU Quito y ex del Granada, Almería, Mallorca, Osasuna, Villarreal y Brighton, llega al Milan para sustituir al francés Theo Hernández, que abandonó el club rumbo al Al-Hilal saudí.

«Todos sabemos que Theo Hernández es un jugador excelente, con un pie muy fino y aquí ha dejado huella. Ahora me toca a mí, estoy muy contento y tengo muchas ganas de ocupar ese lateral. Trabajaré duro para devolver toda la confianza que el Milan depositó en mí», apuntó.

El lateral, de 27 años, tiene claro su objetivo: «Tengo muchas ganas de hacer felices a los aficionados. Intentaré trabajar lo mejor posible. Estoy deseando ganar tantos títulos como sea posible con el Milan».

«Una de mis características es que defiendo, pero al mismo tiempo subo y ataco. Me gusta hablar con los centrocampistas y los delanteros. Por ahora, me estoy ciñendo a lo que dice el entrenador. Si jugamos con cuatro, puedo subir asociarme con los delanteros, pero también puedo jugar con una defensa de tres», finalizó. EFE

