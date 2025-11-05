Eurodiputados respaldan medidas para responder a la crisis en el sector del vino

Bruselas, 5 nov (EFE).- La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) dio este miércoles su respaldo a una serie de medidas que tienen por objetivo responder a las dificultades que atraviesa el sector del vino, como proporcionar más tiempo y fondos a los viticultores para ajustar su producción en función de la evolución del mercado.

«El ‘paquete de vino’, que modifica tres leyes de la UE que definen las reglas actuales para el sector del vino, pretende abordar los desafíos que los productores de vino afrontan y abrirles nuevas oportunidades de mercado», indicó la Eurocámara en un comunicado.

El informe fue adoptado en la comisión de Agricultura por 43 votos a favor y dos abstenciones, sin votos en contra.

Los eurodiputados quieren que los viticultores puedan plantar o replantar viñas de variedades de uva de vino autorizadas por los Estados miembros durante un año más desde que reciben la autorización en casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales como desastres naturales o brotes de enfermedades de las plantas.

Además, para garantizar la igualdad de condiciones entre los viticultores en diferentes Estados miembros, los parlamentarios plantean incluir medidas de gestión de crisis destinadas a retirar el exceso de vino del mercado (arranque de viñas, destilación de emergencia y vendimia en verde) entre las intervenciones que pueden ser financiadas con fondos sectoriales de la UE.

«Al mismo tiempo, el límite máximo de los pagos nacionales para la destilación de emergencia y la vendimia en verde debería fijarse en el 30 % (frente al 20 % propuesto por la Comisión) de los fondos globales disponibles por Estado miembro», detalló la Eurocámara.

El informe adoptado hoy también introduce la opción de transferir los fondos no utilizados para intervenciones sectoriales en el sector vitivinícola de un año a otro.

Además, para abordar o evitar las perturbaciones de mercado que ocurren de forma repentina o inesperada, como caídas o aumentos significativos de precios en el mercado, los parlamentarios quieren que la Comisión Europea pueda usar instrumentos para actuar de manera inmediata.

«La Comisión podría, por ejemplo, ajustar o suspender las importaciones o introducir un mecanismo temporal voluntario de reducción de la producción», planteó el PE.

Por otro lado, los eurodiputados plantean más flexibilidad y aclaraciones para el etiquetado del vino.

«El término ‘sin alcohol’ acompañado de la expresión 0,0 % podría utilizarse si la graduación alcohólica del producto no supera el 0,05 % en volumen. Los productos con una graduación alcohólica igual o superior al 0,5 % y con una graduación alcohólica al menos un 30 % inferior a la de su categoría deberán etiquetarse como productos con ‘alcohol reducido'», indicó la Eurocámara.

Igualmente, para proteger los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, los parlamentarios quieren que los Estados miembros puedan prohibir la replantación de viñas destinadas a la producción de vinos sin denominaciones tras el arranque en esas áreas, que son aptas para la producción de tales vinos.

No obstante, los viñedos clasificados como ‘heroicos’, que se cultivan en entornos geográficos complicados, deberían quedar exentos de esa regla, según los eurodiputados.

Además de respaldar el informe, la comisión de Agricultura del Parlamento también decidió iniciar las negociaciones con los Estados miembros sobre la versión final de la legislación.

El mandato para esa negociación se anunciará en la sesión plenaria del 12 y 13 de noviembre. Si se aprueba entonces, la primera reunión negociadora con los países se espera el 4 de diciembre.

El sector vitivinícola se encuentra en un momento de crisis por los cambios en las preferencias de los consumidores, los efectos del cambio climático y las dificultades comerciales. EFE

