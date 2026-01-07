Europeos y EEUU cierran filas con Ucrania frente a Rusia

afp_tickers

5 minutos

Los europeos mostraron este martes un frente unido en París, al comprometerse a aportar garantías de seguridad «robustas» para Ucrania, incluyendo el despliegue de una «fuerza multinacional» apoyada por Estados Unidos después de que se alcance un hipotético alto al fuego con Rusia.

La cumbre de la llamada «Coalición de Voluntarios», aliados de Kiev, se celebró pese a que no hay señales de una tregua, casi cuatro años después del inicio del conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

La treintena de dirigentes firmó una declaración de intenciones conjunta sobre «el despliegue de una fuerza multinacional tras un alto al fuego» en Ucrania. Ese contingente, formado por los países voluntarios de la coalición, estará liderado por los europeos y contará con el «apoyo» de Estados Unidos, según la declaración final, publicada por la Presidencia francesa.

Este despliegue deberá aportar «una forma de garantía el día después del alto al fuego», declaró el presidente francés, Emmanuel Macron, que destacó un «avance considerable».

La declaración «reconoce por primera vez» una «convergencia operativa» entre la coalición, Ucrania y Estados Unidos, con garantías de seguridad «robustas».

El documento, firmado casi cuatro años después de que Rusia iniciara su invasión, en febrero de 2022, incluye «mecanismos de vigilancia» del alto al fuego bajo «liderazgo estadounidense», según Macron.

También se han previsto dispositivos «de solidaridad y de intervención» en caso de que se produzca otro ataque ruso, aunque de momento no está claro hasta qué punto se implicarían los estadounidenses.

Los aliados han «terminado en gran medida» de acordar garantías de seguridad «para que el pueblo de Ucrania sepa que cuando esto termine, terminará para siempre», apuntó por su parte el emisario estadounidense, Steve Witkoff.

«Es importante que la coalición tenga hoy documentos sustanciales, y no solo palabras», declaró en tanto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien matizó no obstante que quedan algunas cuestiones «abiertas», como las concesiones territoriales exigidas por Moscú, un tema altamente sensible.

El mandatario ucraniano y Witkoff afirmaron que funcionarios de ambos países continuarían las conversaciones el miércoles, mientras que Zelenski agradeció a Washington «su disposición a brindar un respaldo en todos los ámbitos».

– La sombra de Groenlandia y de Venezuela –

Antes de viajar a París, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que el objetivo de la reunión era «estrechar y alinear las posiciones europeas y estadounidenses» para conseguir que «los rusos se tomen en serio la cuestión del cese del fuego y la paz».

Los aspectos operativos de la «fuerza multinacional» siguen siendo difusos, máxime cuando algunos países se han mantenido prudentes respecto a su contribución.

Como Italia, que reiteró el martes su negativa a enviar soldados a Ucrania, o Alemania, cuyas tropas podrían participar en la fuerza multinacional, pero únicamente en un país miembro de la OTAN, vecino de Ucrania, según el jefe de gobierno Friedrich Merz.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 «acogieron con satisfacción los avances» en las garantías durante una llamada telefónica, según un portavoz del Ministerio de Exteriores francés.

La operación estadounidense en Venezuela y las declaraciones de Donald Trump llamando a que Estados Unidos se anexione Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, también estuvieron en la agenda del día, aunque los dirigentes europeos evitaron responder a las preguntas de los periodistas sobre el tema en presencia de los emisarios estadounidenses.

La Casa Blanca dijo este martes que Trump baraja varias vías para anexionar Groenlandia, y recurrir al ejército es «siempre una opción». El mandatario «ha dejado claro que adquirir Groenlandia es una prioridad para la seguridad nacional de Estados Unidos», declaró la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Estados Unidos no forma parte de la «Coalición de Voluntarios» pero su apoyo a Kiev sigue siendo crucial, incluso para convencer a los demás aliados de comprometerse.

– «Compromisos» –

«Sin duda tendremos que hacer compromisos» para alcanzar la paz en Ucrania, declaró este martes Friedrich Merz.

La perspectiva de un alto el fuego sigue siendo hipotética.

Ni las reuniones que mantuvieron Volodimir Zelenski y Donald Trump a finales de diciembre, ni las llamadas del presidente estadounidense con su par ruso, Vladimir Putin, permitieron avanzar en el tema de las concesiones territoriales exigidas por Moscú.

El Kremlin ha manifestado su intención de «endurecer» su posición tras acusar a Ucrania de haber atacado con drones una residencia de Putin, algo que Kiev niega haber hecho.

El jefe de Estado ruso ha repetido estas últimas semanas que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania por la vía de la negociación o por la de las armas.

burs-fff-ah/tjc/jvb/eg/cr/mr