Europeos y Zelenski harán frente unido en EEUU para que la paz no sea una capitulación

París, 17 ago (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos que le acompañarán el lunes a Washington presentarán un frente unido en defensa de una paz que no represente una «capitulación» y mostrarán hasta qué punto los aliados de Kiev están dispuestos a colaborar en las garantías de seguridad.

Así lo explicó el presidente francés, Emmanuel Macron, en declaraciones a la prensa desde la residencia oficial de vacaciones del fuerte de Brégançon (sur de Francia), tras la reunión por videoconferencia que mantuvieron este domingo los países de la denominada Coalición de Voluntarios o de los Dispuestos.

«¿Pensamos que el presidente (Vladímir) Putin quiere la paz? La respuesta es no (…) Pienso que quiere la capitulación de Ucrania, eso es lo que ha propuesto», manifestó Macron, además de recalcar que solo las autoridades ucranianas pueden hablar de los territorios ucranianos. EFE

