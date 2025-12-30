Eurostar anuncia la reanudación progresiva del tráfico bajo el Canal de la Mancha tras un problema técnico

afp_tickers

2 minutos

La compañía ferroviaria Eurostar anunció el martes la reanudación progresiva del tráfico entre Londres y Europa continental tras varias horas de suspensión debido a un problema técnico, que alteró los planes de numerosos pasajeros en plena temporada de fiestas.

«Tras la reapertura parcial del túnel bajo el Canal de la Mancha, comenzaremos a reanudar nuestros servicios. El problema de suministro eléctrico por catenaria persiste y recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje», indicó la empresa en su sitio web.

Una portavoz precisó a la AFP que el tráfico se reanudaría a las 16H00 GMT, advirtiendo que se esperan retrasos y tiempos de viaje más largos esa misma tarde.

«Por favor, no acudan a la estación si la cancelación de su tren está confirmada», agregó la empresa, añadiendo que «los trenes que circulen podrían sufrir retrasos significativos y cancelaciones de última hora».

El operador del túnel bajo el Canal de la Mancha, Getlink, indicó que el servicio Le Shuttle, es decir los trenes que transportan vehículos entre Francia y el Reino Unido, también suspendido, «se reanudó muy progresivamente en una vía poco antes de las 14H00 GMT».

«Opera de manera alterna en ambos sentidos con retrasos considerables», destacó.

Getlink aseguró que se agregarán servicios adicionales y que sus equipos «continúan en paralelo los trabajos de reparación del suministro eléctrico».

En la estación de St Pancras, terminal londinense de Eurostar, los pasajeros recibieron al mediodía el anuncio de la suspensión del tráfico con resignación pero en calma, constató una periodista de la AFP.

Algunos viajeros abandonaron la estación con sus maletas, mientras otros buscaban en sus teléfonos nuevos billetes o reservas de hotel.

Más temprano, Eurostar había señalado «un problema de suministro eléctrico en el túnel bajo el Canal de la Mancha, seguido de la parada de un tren shuttle». No obstante, Getlink precisó que «ningún tren quedó bloqueado» en el túnel.

Eurostar ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar gratuitamente su billete o cancelar la reserva a cambio de un reembolso o un bono de viaje.

har/mab/pb/pc/mab/hgs