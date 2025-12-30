Eurostar pide a los pasajeros que no viajen por un problema eléctrico en el Canal

Londres, 30 dic (EFE).- Eurostar, que opera el tren bajo el Canal de la Mancha, ha pedido este martes a los pasajeros que no viajen debido a un problema en el suministro eléctrico y advierte de importantes retrasos y cancelaciones de última hora.

En un comunicado colgado en su página web, Eurostar informó de que debido a un incidente eléctrico, recomienda «encarecidamente a todos nuestros pasajeros que posterguen el viaje a una fecha diferente».

Eurostar, con gran actividad en esta época debido a las celebraciones de año nuevo, conecta la capital británica desde la estación de St. Pancras con París. EFE

