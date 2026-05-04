Eurovisión promete actuar contra injerencia política tras polémica de Israel y el televoto

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Bruselas, 4 may (EFE).- El Festival de Eurovisión de 2026 controlará de forma más estricta las posibles injerencias políticas de determinados actores para influir en el televoto, después de que Israel arrasase en la votación telemática de la pasada edición y se destapasen supuestas campañas organizadas en su favor, según informó este lunes el director del certamen, Martin Green.

En una entrevista con la cadena neerlandesa ‘NOS’, Green reconoció que el festival no ha sido «lo suficientemente estricto» en prevenir esas influencias y dijo que con esta decisión aspira a recuperar la participación de las televisiones de España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia, que se retiraron este año debido a la participación de Israel.

«Aunque contamos con jurados para equilibrar la votación, no toleraremos este tipo de actividad bajo ningún concepto. Creo que en los últimos años no hemos sido lo suficientemente estrictos», señaló el director del certamen.

Green no detalló en la entrevista cuáles serán esas medidas, aunque sí aclaró que cualquier intento de captación de voto «desproporcionado» tendrá consecuencias.

La polémica de Israel y el televoto

Esta decisión surge tras la polémica generada en la pasada edición -que dio el galardón a Austria-, en la que la candidatura israelí resultó ganadora de la votación telemática, responsable del 50 % de la puntuación final, combinada a partes iguales con la votación del jurado profesional.

La máxima puntuación en el televoto contrastó con la votación del jurado, en la que Israel quedó en el puesto 14, recibiendo la máxima puntuación de 12 puntos de un solo país, Azerbaiyán.

Tras arrasar la candidatura israelí en el televoto, una investigación realizada por Eurovision News Spotlight puso al descubierto pruebas de que una agencia del gobierno israelí desplegó una campaña de publicidad multiplataforma y utilizó cuentas estatales en redes sociales para animar a los usuarios a votar por la candidatura israelí en el Festival de Eurovisión.

Recuperar la participación de RTVE

Con esta decisión, Green pretende recuperar la participación de las televisiones de España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia, que anunciaron su retirada de esta edición -que se celebrará del 12 al 16 de mayo- para oponerse a la permanencia de Israel en el certamen, en el contexto de la guerra en Gaza.

«Extrañamos a esos países y queremos que vuelvan. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para lograrlo», aseguró.

Preguntado por la exclusión de la televisión de Rusia por la guerra de Ucrania, que contrasta con la permanencia de Israel en el certamen, el director de Eurovisión explicó que existe prácticamente un consenso global sobre Rusia que no existe cuando se trata de la exclusión de Israel. «Y seguimos siendo una organización democrática de miembros afiliados», dijo.

Green cercó la controversia de Israel en los debates sobre política y desligó así las cuestiones bélicas de un evento cultural como Eurovision: «Al fin y al cabo, ¿debe un evento ser un reflejo de lo que sucede en el mundo? ¿O acaso este tipo de eventos existen para demostrar que un mundo mejor es posible? Hay una diferencia entre los pueblos y las acciones de sus gobiernos», subrayó.

«Pero, en definitiva, también estamos aquí para brindar un poco de alegría y optimismo. Hay 35 artistas de distintos países que se conectan entre sí. En un escenario maravilloso. (…) El ambiente es increíble. Por lo tanto, mantengamos el valor de este festival: un lugar que reúne a todos y que demuestra que el mundo puede ser mejor. Que quienes pretenden dividirnos están equivocados», zanjó. EFE

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