Evacuadas más de 250 personas en Turquía por un incendio en los Dardanelos

Ankara, 17 ago (EFE).- Más de 250 personas han tenido que ser evacuadas este domingo debido al incendio que comenzó ayer tanto en el lado europeo de la provincia turca de Çanakkale, en el estrecho de los Dardanelos, donde están operando 24 medios aéreos.

El gobernador de Çanakkale, Omer Toraman, ha informado de que seis aldeas han sido evacuadas, aunque el fuego no ha llegado aún a zonas habitadas.

Toraman también ha informado de que han sido cerrados al públicos los lugares históricos relacionados con la batalla de Galípoli, en la que entre 1915 y 1916 las fuerzas otomanas rechazaron una ofensiva del Reino Unido y Francia para hacerse con el control del Estrecho de los Dardanelos

El gobernador ha informado de que los equipos antincendios han estado toda la noche tratando de controlar el incendio.

Varios incendios se han sucedido en la parte asiática de Çanakkale durante la última semana. Algunos de ellos se reavivaron después de haberse considerado extinguidos.

El de ayer comenzó sobre las 16.30 en una zona forestal ubicada en la península de Galípoli, en la parte europea al norte del estrecho, y se propagó impulsado por el fuerte viento.

Aparte de los 12 aviones y 12 helicópteros, han sido desplegados en la zona 95 camiones de bomberos y 16 buldóceres 75 fire trucks, 20 municipal fire engines, 16 bulldozers, así como 985 bomberos.EFE

