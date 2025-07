Evo Morales exige al ente electoral de Bolivia que habilite su candidatura presidencial

3 minutos

Lauca Ñ (Bolivia), 12 jul (EFE).- El expresidente boliviano Evo Morales exigió durante una entrevista con EFE que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilite su candidatura, bajo el riesgo de afrontar problemas legales por incumplir una acción judicial que, según considera, le permite postularse en los comicios del 17 de agosto.

«Le pido públicamente que me habilite (…) tiene que cumplir (la Constitución) el TSE. Si no va a tener problemas legales», remarcó.

Morales (2006-2019) afirmó que «debiera estar habilitado en este momento» para postular por el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), tras un recurso legal de «cumplimiento obligatorio» para revisar la suspensión de la personalidad jurídica de esa organización por no haber alcanzado el 3 % de los votos en los comicios de 2020.

La cancelación de la personalidad jurídica de Pan-Bol fue ratificada a principios de junio por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El expresidente calificó de «enemigos de la democracia» a las autoridades del TSE y del TCP, por suspender al partido con el que buscaba ser candidato, tras renunciar a su militancia en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), ahora en manos de sectores afines al Gobierno de Luis Arce.

En respuesta a una carta enviada por el exmandatario, el TSE ratificó el martes que Morales no fue inscrito como candidatopara las elecciones y que, según lo indicado en la Constitución vigente desde 2009, «las decisiones y sentencias» del TCP «son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio».

Por esto, el ente electoral justificó que tampoco puede atender las demandas de Morales de permitir la participación de Pan-Bol en las elecciones, ni de restituirle la presidencia del MAS.

Morales sostuvo que, pese a haber perdido la jefatura del MAS en noviembre de 2024, la mayor parte de la izquierda se mantiene de su lado.

El exgobernante interpretó que las recientes encuestas electorales que reflejan un 27 % de indecisos, votos blancos y nulos, demuestran que «ese voto es de Evo».

«Evo sigue siendo primero aunque no metan (su nombre en las encuestas). Entonces por eso los compañeros no se equivocan al decir que si no está Evo, no hay elecciones», añadió.

El expresidente enfatizó que no puede instruir a su sector que vote por «los enemigos del pueblo» y que serán sus organizaciones las que definan una postura sobre las elecciones.

«Si Evo no es candidato, no va a haber ganador con más del 30 %», sentenció, por lo que consideró que el próximo Gobierno puede tener «legalidad», pero no «legitimidad».

La elección general de agosto será la primera a la que el oficialismo concurrirá fragmentado en tres bloques: el sector del presidente Arce, que impulsa la candidatura de su exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo; el del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; y el bloque de Morales.

El expresidente, que gobernó Bolivia en tres ocasiones, tampoco puede ser candidato por una decisión del TCP que establece que en el país la reelección es por «una única vez», sin la posibilidad de un tercer mandato. EFE

grb/eb/rrt/jgb

(foto) (video)