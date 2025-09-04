The Swiss voice in the world since 1935

Ex jugador de Grandes Ligas José Reyes al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Santo Domingo, 3 sep (EFE).- El excampocorto dominicano José ‘la Melaza’ Reyes, quien conectó 2.138 imparables durante una carrera de 16 años en las Grandes Ligas, fue promovido este miércoles al Pabellón de la Fama del Deporte de su país.

Reyes, de 42 años, será exaltado junto a Edwin Encarnación y José Offerman en la ceremonia que se celebrará el 16 de noviembre en Santo Domingo, informó el Pabellón en un comunicado.

‘La Melaza’, oriundo de Santiago (norte), dejó una «profunda huella» en las Grandes Ligas durante sus 16 temporadas con los Mets de Nueva York, los Marlins de Miami, los Azulejos de Toronto y los Rockies de Colorado.

El parador en corto robó 517 bases en su carrera, cifra que lo sitúa en el puesto 33 de todos los tiempos en las Grandes Ligas.

Entre sus logros más notables, lideró la Liga Nacional en promedio de bateo en 2011 con .337, y en triples en cuatro ocasiones. Además, fue líder de hits en 2008, y de bases robadas en 2005, 2006 y 2007.

Reyes fue clave para que República Dominicana conquistara el Clásico Mundial de Béisbol en 2013.

A lo largo de su carrera, el dominicano acumuló en Grandes Ligas 2.138 hits, 145 jonrones, 387 dobles, 131 triples y 719 carreras impulsadas. Su desempeño en el campo le valió cuatro selecciones al Juego de Estrellas y un Bate de Plata en 2006.

En la Liga Dominicana, Reyes jugó para los Gigantes del Cibao entre los años 2000 y 2004. EFE

rsl/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR