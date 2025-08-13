The Swiss voice in the world since 1935

Excarcelan a una activista colombovenezolana arrestada después de una manifestación en Venezuela

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

La activista de derechos humanos colombovenezolana, Martha Lía Grajales, a quien la justicia de Venezuela procesa por «incitación al odio» y «conspiración», fue excarcelada este martes, confirmó su esposo Antonio González.

Grajales, al frente de la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto poco después de una manifestación en favor de detenidos poselectorales frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, había exigido el lunes su «liberación inmediata».

«Quiero informar que aproximadamente a las 9H00 de la noche (01H00 GMT) Martha Lía recibió una medida sustitutiva de la privativa de libertad», dijo González, también miembro de SurGentes, en un video divulgado en la red social X.

González indicó, no obstante, que sigue en marcha un proceso judicial «que es todas luces arbitrario».

La Fiscalía de Venezuela informó el lunes que Grajales es investigada por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

Posterior a la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales. 

Grajales ha acompañado varias protestas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad conformado por familiares de detenidos poselectorales, procesados en su mayoría por «incitación al odio» y «terrorismo», delitos que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela. 

El presidente Maduro, por su parte, aseguró este martes que varias oenegés involucradas en la defensa de detenidos poselectorales son financiadas por la CIA y el Departamento de Estado.

Entonces, «piden crear un falso comité de madres por la libertad de presos políticos y cuando tú ves la lista son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente», dijo Maduro. «¿Son presos políticos los que atacan con violencia y matan? Son terroristas», zanjó.

mbj/pgf/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR