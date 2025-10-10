Exhiben en Arizona los dibujos que hacía un congresista de EE.UU. fallecido

Tucson (EE.UU.), 10 oct (EFE).- Unos 200 dibujos sobre inmigración, nativos estadounidenses y otros temas políticos realizados por el congresista demócrata Raúl Grijalva, fallecido este año, se exhiben ahora en una galería del centro de Tucson, en Arizona, hasta el fin del mes.

Las obras en blanco y negro, que Grijalva hacía mientras se encontraba en su oficina, en reuniones o durante largas audiencias en el Congreso, están reunidas en una muestra titulada «Los dibujos y garabatos de !Grijalva!».

«Muy pocas personas sabían de esta etapa y el talento que tenía el congresista», dijo a EFE Shannon Smith, conservadora de la exposición que se exhibe hasta el próximo 31 de octubre en la galería The Projects/Space, en el centro de Tucson.

En su mayoría, los dibujos son una combinación de rostros con animales como tortugas, águilas y símbolos nativos estadounidenses.

También figuras y objetos relacionados con los temas que estaba escuchando, como la inmigración y la defensa de los derechos humanos.

«Estos dibujos eran la forma que tenía mi padre de concentrarse, de analizar lo que estaba escuchando y le servía para tomar decisiones», relata Adelita Grijalva en un video que forma parte de la exposición.

La gran mayoría de los dibujos están firmados por Grijalva, incluyen la fecha y un pequeño mensaje o frase sobre en el lugar donde se encontraba mientras dibujaba.

Un ejemplo es un dibujo donde se puede leer la palabra «impeachment 2.0, 2-9-21» fecha en que inició un segundo proceso de destitución en contra el entonces expresidente Donald Trump.

En el dibujo se puede ver un muro fronterizo, una cara con un gorro blanco en forma de punta y con las siglas de la organización supremacista blanca en Estados Unidos Ku Klux Klan (KKK).

Smith indicó que para evitar cualquier tipo de critica, Grijalva pagaba con su propio dinero el papel donde dibujaba, así como los plumones negros que utilizaba.

Grijalva, hijo de un inmigrante mexicano, sirvió por más de dos décadas en el Congreso representando un distrito del sur de Arizona, fronterizo con México.

El congresista falleció en marzo pasado, a los 77 años y víctima de cáncer, y ahora su hija Adelita Grijalva fue elegida el pasado 23 de septiembre para ocupar su escaño.

Sin embargo, la política demócrata -primera mujer latina elegida al Congreso por Arizona- aún no ha podido asumir su cargo, pues sigue a la espera de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, programe su ceremonia de juramentación.

Se prevé que Grijalva sea el voto decisivo para forzar una votación sobre la liberación de documentos relacionados con el convicto depredador sexual Jeffrey Epstein, una medida que enfrenta oposición de algunos líderes republicanos y del presidente Trump. EFE

