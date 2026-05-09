Exhuman el cuerpo de preso político muerto hace 10 meses en custodia del Estado venezolano

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(Actualiza con información sobre traslado de restos y entierro)

Caracas, 8 may (EFE).- El cuerpo del preso político Víctor Quero Navas fue exhumado este viernes por autoridades de Venezuela, luego de que el Gobierno reconociera el jueves su fallecimiento hace diez meses y la Fiscalía ordenara una investigación, informaron a EFE dos ONG.

«La exhumación se está produciendo el día de hoy. Entiendo que está la madre, Carmen Navas, y hay alguien que la está acompañando en ese momento», dijo a EFE la coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tinedo.

La exhumación se llevó a cabo en un cementerio del sureste de Caracas, donde EFE pudo comprobar que salían y entraban patrullas del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC), que inició una investigación el pasado marzo tras conocer el caso por redes sociales, según el Gobierno.

«Nos preocupa muchísimo precisamente la independencia de la investigación, (….) esa es una comisión que debería haber estado integrada por investigadores independientes, de ser posible internacionales. Lamentablemente ya iniciaron la investigación de esta forma y lo que seguiremos es exigiendo que esta investigación conduzca a la verdad y el establecimiento de las responsabilidades», añadió JEP.

EFE también constató que, posteriormente, los restos fueron trasladados dentro de una carroza fúnebre en medio de una caravana de funcionarios del CICPC y de la Defensoría del Pueblo, que llegaron pasadas las 18:00 hora local (22:00 GMT) a otro cementerio en el sureste de la capital, donde la prensa no tuvo acceso.

Aproximadamente una hora después, los funcionarios se retiraron del cementerio y solo quedó el grupo familiar que estuvo en el entierro.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) condenó el hecho de que Navas, de más de 80 años, tuviera que «reconocer a su hijo en circunstancias que estremecen al país y vuelven a dejar en evidencia la crueldad de un sistema capaz de desaparecer a una persona, ocultar información a su familia y borrar durante meses la verdad sobre su muerte».

Quero estaba detenido desde enero de 2025 y, según la ONG Foro Penal, el «motivo aparente» de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que «supuestamente» prestó servicio militar en 2023.

Su madre llevaba meses denunciando la detención y la desaparición forzada de su hijo, pero fue hasta este jueves que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso.

A través de un comunicado, la cartera de Estado indicó que Quero se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el texto oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

El ministerio aseguró que, durante su proceso de reclusión, Quero «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».

Luego de varios llamados de ONG, activistas y partidos políticos para que se abriera una investigación independiente, cuestionando los argumentos del ministerio penitenciario, la Fiscalía informó sobre el inicio de las averiguaciones y ordenó la exhumación. EFE

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