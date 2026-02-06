Exigen en Honduras justicia y fecha de nuevo juicio por crimen de mujer en celda policial

Tegucigalpa, 6 feb (EFE).- Familiares de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, fallecida en 2021 bajo custodia policial, exigieron este viernes a la Corte Suprema de Justicia de Honduras que notifique la fecha para la repetición del juicio y que el crimen no quede en la impunidad.

«La muerte de mi hija sigue en la impunidad», declaró a periodistas Norma Rodríguez, madre de la víctima, durante un plantón frente a la sede del Tribunal Supremo en Tegucigalpa.

Rodríguez aseguró que, mientras tenga vida, seguirá «exigiendo justicia hasta que todos los culpables paguen por el crimen» ocurrido el 7 de febrero de 2021 en una estación de la Policía Nacional en la ciudad de La Esperanza, en el oeste del país.

El Supremo hondureño ordenó a mediados de enero pasado la repetición del juicio por el caso de Martínez, que causó mucha conmoción a nivel nacional e internacional y según afirmaron abogados de su familia, pocos días después del crimen, siempre hubo muchas inconsistencias entre las personas implicadas, policías y civiles.

«Necesitamos que den la fecha del nuevo juicio, se cambie al grupo de jueces corruptos de Siguatepeque (centro del país) y se investigue a todos los que estuvieron ese día en la celda», enfatizó la madre de la estudiante.

En septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque declaró culpable del delito de homicidio imprudente al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, acusado por la muerte de Martínez en una celda de la Unidad Departamental de Policía en La Esperanza.

Perdomo fue condenado por el Tribunal de Sentencias de Siguatepeque a cinco años de cárcel por la muerte de Martínez, lo que fue cuestionado por su familia y defensores de derechos humanos que calificaron la pena como una «burla» de la justicia.

El día de la muerte de la estudiante, la Policía Nacional informó que fue detenida hacia las 23:45 del 7 de febrero, «por escándalo público en estado de ebriedad, acompañada de un médico (Edgar Velásquez), violentando el toque de queda» que entonces regía en Honduras por la pandemia de Covid-19.

Horas después de su ingreso en una celda de la estación policial, la joven falleció. Aunque la versión oficial inicial sugirió un suicidio, un informe de la Fiscalía determinó que la causa de muerte fue «asfixia mecánica».

«Quiero que se investigue a todos los involucrados en este feminicidio, todos los que estuvieron en la celda», enfatizó la madre de la estudiante.

Además, señaló como «cómplice» al médico Edgar Velásquez, quien acompañaba a la joven al momento de su detención, acusándolo de «encubrir» la actuación de la Policía Nacional en la estación donde ocurrió el crimen. EFE

