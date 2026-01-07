Exilio venezolano pide a EEUU interceder por presos políticos y frenar el poder de Cabello

Miami (EE.UU.), 7 ene (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) solicitó este miércoles al Gobierno estadounidense interceder por la liberación «sin condiciones» de todos los presos políticos en Venezuela y acabar con la influencia del ministro del Interior, Diosdado Cabello, tras la captura del presidente Nicolás Maduro.

«Solicitamos respetuosamente al Gobierno de los Estados Unidos que, en el marco de sus políticas hacia Venezuela, priorice y actúe con decisión en estos dos puntos: la liberación de todos los presos políticos sin condiciones (y) medidas efectivas que impidan que Diosdado Cabello siga ejerciendo poder de facto para bloquear cambios democráticos», afirmó el grupo en un comunicado.

Veppex añadió que la situación «es compleja» pero sostuvo que esos dos requisitos son «básicos y urgentes» para generar confianza y avanzar hacia la normalización democrática del país.

De no neutralizar el poder de Cabello, número dos del chavismo, la organización advirtió de que «cualquier transición será extremadamente frágil y reversible».

Además, acusó a Cabello de participar en «actividades de narcotráfico, corrupción y violaciones graves de derechos humanos».

El grupo de venezolanos en el exilio había pedido el fin de semana la captura de varios altos funcionarios del régimen venezolano, además de Cabello: el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, la presidente interina Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Maduro y su esposa Cilia fueron capturados el pasado sábado durante una intervención militar de Estados Unidos en Caracas y ambos ya comparecieron ante un tribunal de Nueva York acusados de varios delitos graves vinculados al narcotráfico y al uso de armamento con fines criminales. EFE

