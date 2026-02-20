Expertos de la ONU exigen a Irán datos de los detenidos y desaparecidos tras las protestas

Ginebra, 20 feb (EFE).- Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron este viernes a las autoridades iraníes a que brinden información completa sobre los detenidos y desaparecidos tras las protestas de diciembre y enero, recordando que algunas ONG estiman los asesinados por la represión en decenas de miles.

«La verdadera magnitud de la represión violenta contra los manifestantes iraníes sigue siendo imposible de determinar en este momento», reconocieron los expertos, quienes también pidieron al régimen de los ayatolás que suspenda todas las condenas a muerte y ejecuciones relacionadas con las protestas.

Agregaron que la discrepancia entre las cifras oficiales (que hablan de 3.117 muertes y 3.000 detenciones) y las estimaciones de otras fuentes «no hace sino profundizar la angustia de las familias que buscan a sus seres queridos, y demuestra un profundo desprecio por los derechos humanos y la rendición de cuentas».

Entre los fallecidos y detenidos, señalaron los expertos, hay menores de edad, refugiados afganos y también abogados que trataron de representar a manifestantes, profesionales sanitarios que atendieron a los heridos, periodistas y escritores, artistas y defensores de derechos humanos.

«Familias de todo Irán siguen sin poder localizar a sus familiares, ya sea en hospitales, centros de detención o institutos forenses», denunciaron los firmantes del comunicado conjunto.

El oscurantismo en torno a la represión empeora debido a las restricciones en internet, que duran ya mes y medio y siguen impidiendo la verificación de la situación sobre el terreno, denunciaron.

«La conectividad plena a la red está reservada a usuarios autorizados por el Estado, y para el resto de la población el acceso está gravemente restringido y con frecuencia depende de servicios de VPN costosos y difíciles de obtener, lo que deja a muchos sin conexión fiable», subrayaron.

Los expertos señalaron que, paralelamente a esta opacidad informativa, los medios estatales han seguido difundiendo confesiones forzadas, y expresaron su preocupación por que tras ello se acuse a los manifestantes de «terroristas» solo por intentar ejercer legítimamente sus derechos fundamentales.

«El pueblo de Irán tiene derecho a saber qué está ocurriendo en su propio país. Sin respuestas, asumiremos lo peor», resumieron los firmantes.

Suscriben el comunicado una treintena de expertos de Naciones Unidas, entre ellos la relatora especial para Irán, Mai Sato, y los componentes de los Grupos de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y Detenciones Arbitrarias. EFE

