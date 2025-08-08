The Swiss voice in the world since 1935

Expertos de Naciones Unidas denuncian las presiones de EEUU a relatora ONU para Palestina

Ginebra, 8 ago (EFE).- Medio centenar de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas firmaron un comunicado conjunto en apoyo a su colega la relatora para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, ante las sanciones que han impuesto contra ella las autoridades de Estados Unidos.

«Denunciamos incondicionalmente la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a la relatora y reafirmamos nuestro compromiso de defender los principios fundamentales de derechos humanos frente a los intentos de socavarlos e intimidar o silenciar a quienes trabajan para protegerlos», indicaron en la declaración conjunta.

El trabajo de Albanese, una de las voces más críticas contra los abusos de Israel en Cisjordania y Gaza especialmente desde el inicio del actual conflicto en octubre de 2023, «es esencial para mantener las normas jurídicas internacionales y la rendición de cuentas», afirmaron.

La relatora italiana, recordaron, ha denunciado en sus investigaciones los desplazamientos forzados, la discriminación sistemática contra los palestinos y «una amplia gama de crímenes internacionales, algunos de ellos contra mujeres y niños».

«Hacemos un llamamiento a todos los Estados para que condenen expresamente estas sanciones, se nieguen a cooperar en su aplicación y reafirmen su compromiso con los relatores especiales, los grupos de trabajo y los expertos independientes de la ONU», concluyeron.

Entre los muchos firmantes figuran la relatora de la ONU para los derechos de los desplazados, Paula Gaviria, su homóloga para la libertad de expresión, Irene Khan, o el investigador para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Todball-Binz. EFE

