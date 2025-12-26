Expertos de ONU preocupados por salud de propalestinos en huelga de hambre en Reino Unido

1 minuto

Ginebra, 26 dic (EFE).- Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, entre ellos la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, expresaron este viernes su preocupación por la salud de ocho activistas propalestinos encarcelados en el Reino Unido que permanecen en huelga de hambre desde el 2 de noviembre.

La salud de los detenidos se ha deteriorado significativamente tras casi dos meses de huelga y corren riesgo de sufrir complicaciones graves o letales como fallos orgánicos, daños neurológicos irreversibles o arritmias cardíacas, advirtieron.

«Las autoridades deben garantizar un acceso a tiempo a atención de emergencia y hospitalaria cuando sea clínicamente necesario, absteniéndose de acciones que puedan equivaler a presión o represalia», subrayaron.

También expresaron preocupación por el trato a los huelguistas, ante denuncias de retrasos en el acceso a atención médica, el uso de sujeción excesiva durante el tratamiento hospitalario, la negación de contacto con familiares y abogados, o la falta de supervisión médica independiente. EFE

