Expertos prevén leve mejora de la economía chilena en abril y mantienen en 2 % PIB de 2026

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Santiago de Chile, 12 may (EFE).- Expertos consultados por el Banco Central de Chile proyectan que la economía chilena tendrá un pequeño repunte en abril, luego de tres meses con registros negativos, y mantienen que la proyección de crecimiento del PIB será del 2 % en 2026, informó este martes el emisor.

Las cifras publicadas en la Encuesta de Expectativas Económicas indican que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa el 90 % de los bienes y servicios producidos en el país, mostraría una variación positiva de 0,1 % para el cuarto mes del año.

Para 2027 y 2028, el grupo de expertos independientes consultados por el emisor pronostica un crecimiento del PIB del 2,5 %.

La inflación, de acuerdo al sondeo mensual, tendrá un alza de 0,4 % en mayo y será casi nula en junio, luego de la histórica alza de combustibles derivada del conflicto en Oriente Medio y de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó un 1,3 % en abril, lo que representó la variación mensual más alta desde julio de 2022.

La proyección de la inflación acumulada en 2026 continuará siendo de 4,3 % y la caída prevista para el próximo año pasó a ser de 3,1 %, ligeramente superior al 3 % estipulado en la encuesta del pasado mes.

En cuanto a la política monetaria se espera que el emisor mantenga la tasa de interés referencial en el 4,5 % por los próximos 11 meses.

El Banco Central de Chile redujo su previsión de crecimiento para este 2026, pasando de la horquilla 2 % – 3 % proyectada en diciembre a 1,5 % – 2,5 %, dando cuenta de los efectos del alza internacional del petróleo que también afecta a la economía local.

Chile, el mayor productor de cobre del mundo, creció un 2,5 % en 2025 y cerró con un 3,5 % de inflación, su nivel más bajo en cinco años. EFE

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