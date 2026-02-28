Explosiones de frecuencia e intensidad sin precedentes sobre territorio jordano

Amán, 28 feb (EFE).- Explosiones sin precedentes sacudieron este sábado el norte de Jordania y algunos fragmentos de misiles han caido sobre el país, con una frecuencia e intensidad sin precedentes en la zona en comparación con las escaladas bélicas de los últimos años en la zona, según comprobó EFE sobre el terreno.

Las sirenas comenzaron a sonar en varias partes del reino mientras se intensificaba esta mañana la confrontación militar entre Israel y EE.UU – que atacaron varios objetivos en territorio iraní- y después de que la Guardia Revolucionaria lanzara varios misiles en represalia contra territorio israelí.

Jordania ya fue escenario del cruce de misiles entre Israel e Irán en varias ocasiones, ya que la trayectoria de los misiles que vuelan entre ambos países pasa necesariamente por su espacio aéreo.

En la escalada del pasado mes de junio, varios misiles y fragmentos de bombas cayeron sobre territorio jordano.

En este contexto, las autoridades del país árabe anunciaron a la población que los fuertes ruidos de aviación que se escuchan sobre el país son de aeronaves de la Real Fuerza Aérea Jordana, que han salido para garantizar «la seguridad del espacio aéreo y prevenir cualquier intento de infiltración».

Fragmentos de misiles han caido en una zona deshabitada al norte de Irbid, sin causar heridos ni daños materiales, según anunciaron las autoridades. EFE

