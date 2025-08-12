Expo de Osaka supera 18 millones de entradas vendidas y logra meta para costes operativos

Tokio, 12 ago (EFE).- La venta de entradas para la Exposición Universal de Osaka, en el oeste japonés, ha superado los 18 millones, superando el umbral de rentabilidad establecido por los organizadores para la cobertura de los costes operativos.

Hasta el pasado viernes, 9 de agosto, se habían vendido 18.095.703 entradas para el evento y más de 13,4 millones de visitantes ya habían accedido al recinto desde la inauguración el 13 de abril, informó la organización en un comunicado publicado el lunes.

La Expo de Osaka aspira a recibir a unos 28 millones de visitantes hasta su clausura el próximo 13 de octubre.

El presupuesto de la Expo de Osaka ha aumentado progresivamente desde la estimación inicial por el encarecimiento de los materiales de construcción debido a la actual debilidad del yen, que infla el coste de las importaciones, entre otras partidas y contratiempos.

Antes de la inauguración del evento, los organizadores estimaron que los costes operativos, incluyendo los pagos del personal y los costes de promoción, ascendería a 116.000 millones de yenes (unos 673 millones de euros), y esperaban que más del 80 % del importe se cubriera con la recaudación de la venta de entradas.

El número de entradas vendidas hasta el viernes, en base al cálculo con los distintos precios que tienen, sería suficiente para alcanzar el objetivo fijado en aquella estimación.

La organización ha indicado que los costes podrían incrementarse en caso de que ocurra algún desastre y ha dicho que tendrá una imagen más clara de sus ingresos y gastos a partir de septiembre.

Entre los factores que deben ponderar está el formato de aparcamiento disuasorio que adoptaron para abordar la escasez de espacio de estacionamiento cerca del recinto y cuyos ingresos estarían siendo inferiores a las expectativas, de acuerdo a informaciones recogidas por los medios locales. EFE

