Exponen en Puerto Rico obras de Picasso que reflejan su constante experimentación técnica

2 minutos

San Juan, 29 oct (EFE).- Una exposición que reúne litografías, grabados y dibujos que reflejan la constante experimentación técnica de Pablo Picasso se exhibirán del 8 al 22 de noviembre próximos en el Museo Casa Trina Padilla de Sanz, en Arecibo, municipio en la costa norte de Puerto Rico, se informó este miércoles.

Estas obras gráficas, incluidas en la exhibición ‘Picasso en Arecibo: Aún Sorprendo’, le permitieron al artista llevar su genio a nuevos formatos y públicos, demostrando que su creatividad trascendía los límites del lienzo, resaltó en un comunicado el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry.

«Esta extraordinaria muestra invita a descubrir facetas menos conocidas del genio español Pablo Picasso», dijo Ramírez Irizarry.

Entre las colecciones que componen la muestra se destacan ‘Les Bleus de Barcelona’, que son once obras que reflejan los primeros años de Picasso (1881-1973) en Barcelona, donde comenzó a definir su identidad artística.

En ellas se percibe la influencia del modernismo catalán y la búsqueda de una expresión emocional a través del color y la línea, según se detalló en el comunicado.

También está la muestra ‘Bailarines’, una serie de catorce grabados sobre cuero, una técnica poco común que demuestra la audacia del artista, pues las figuras parecen moverse al ritmo de la música, y que más que capturar cuerpos, Picasso captura la energía del movimiento.

Los visitantes podrán disfrutar además de ‘Geneviève’, que son doce obras sobre papel Japón dedicadas a Geneviève Laporta, musa y amiga del artista.

«Este es un tributo a uno de los genios del siglo XX», agregó Rosa Aymat, directora del Departamento de Arte, Cultura e Historia de Arecibo.

Las obras fueron otorgadas por una colaboración entre la Obra Cultural de la Fundación Universitaria Iberoamericana, en Barcelona, y la Universidad Internacional Iberoamericana, bajo el cuidado del Departamento de Arte, Cultura e Historia de Arecibo. EFE

