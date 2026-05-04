Exportaciones uruguayas caen un 12 % en abril y alcanzan los 944 millones de dólares

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Montevideo, 4 may (EFE).- Las exportaciones desde Uruguay cayeron un 12 % en abril con respecto al mismo mes de 2025 y totalizaron 944 millones de dólares, descenso que se explica principalmente por las bajas en ventas de carne bovina, celulosa, soja y trigo mientras que China lidera como principal destino.

Así lo indicó el informe de Comercio Exterior publicado este lunes por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añadió que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea abre nuevas oportunidades a la inserción exportadora uruguaya.

La celulosa fue el principal producto exportado del mes, con ventas por 190 millones de dólares (-15 % interanual).

Le siguieron la carne bovina, con 160 millones de dólares (-29 %); los concentrados de bebidas, 71 millones de dólares (+13 %); los productos lácteos, con 64 millones de dólares; y el arroz, con 42 millones de dólares (+1 %).

China fue el principal destino de exportación en abril, con colocaciones por 175 millones de dólares, lo que representó 19 % del total exportado y una caída interanual de 16 %.

Las ventas hacia este mercado se mantuvieron fuertemente concentradas en celulosa y carne bovina, que explicaron en conjunto 74 % del total exportado al país asiático.

Brasil se ubicó en segundo lugar de relevancia en abril, con exportaciones por 167 millones de dólares, equivalentes al 18 % del total exportado, lo que implicó una caída interanual de 15 %.

La contracción de las exportaciones hacia Brasil se explicó principalmente por menores ventas de productos lácteos, vehículos, margarina y aceites, parcialmente compensadas por el crecimiento de plásticos y malta.

En tercer lugar se mantuvo la Unión Europea, con colocaciones por 114 millones de dólares, equivalentes al 12 % del total exportado y una caída interanual de 34 %.

La canasta exportadora hacia este destino presentó una elevada concentración en los dos principales productos: celulosa y carne bovina, que en conjunto sumaron 84 millones de dólares y explicaron 74 % del total exportado hacia el bloque.

Finalmente, el documento señala que en el acumulado del año 2026 las exportaciones de bienes, incluidas las zonas francas, totalizaron 4.122 millones de dólares, con un incremento interanual de 4 %. EFE

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