Expresidente de Perú insta a nuevo mandatario interino a fortalecer relaciones con EE.UU.

Lima, 20 feb (EFE).- El expresidente peruano interino José Jerí, que fue destituido por el Congreso este martes, instó este viernes a su sucesor, el izquierdista José María Balcazar, a seguir fortaleciendo las relaciones con Estados Unidos, «el principal socio estratégico» del país andino.

«Es determinante seguir fortaleciendo nuestras relaciones internacionales; EE.UU. es nuestro principal socio estratégico. José María Balcázar debería, como recomendación, mantener el camino y las acciones iniciadas con ellos mirando nuestro presente y futuro», indicó Jerí en su cuenta de la red social X.

Una semana antes de su censura fue muy sonada una fotografía que compartió en redes el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, en la que aparecía con Jerí compartiendo una cena informal.

Navarro acompañó la imagen con la frase «cambiando el menú», en relación a la reunión semiclandestina que mantuvo el ya expresidente interino con un empresario de China en chifa – restaurante de comida tusán (peruano-china) – al que acudió encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido, y que provocó su destitución.

El embajador ha sido muy crítico con un reciente fallo judicial que excluyó al puerto de Chancay, construido con fondos chinos a 70 kilómetros de Lima, de ser regulado y fiscalizado por el organismo supervisor correspondiente más allá de las tarifas de sus servicios.

En una reciente entrevista afirmó que esta decisión judicial es «vergonzosa» y se trata de una pérdida de soberanía de Perú en favor de China.

Jerí, que ejercía la Presidencia de manera interina desde octubre pasado en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025), afirmó en un mensaje publicado en la red social Tik Tok que «servir a Perú fue y seguirá siendo un honor».

El legislativo peruano escogió como sucesor de Jerí a Balcázar, que fue presentado por el partido marxista Perú Libre y quien dirigirá el Gobierno de Transición hasta el 28 de julio próximo, cuando cederá el mando al ganador de los comicios presidenciales. EFE

