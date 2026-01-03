Expresidente hondureño Zelaya condena “salvaje ataque” de EE.UU. contra Venezuela

2 minutos

Redacción América, 3 ene (EFE).- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya condenó este sábado lo que calificó como un “salvaje ataque” de Estados Unidos contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana.

«Condenamos con absoluta firmeza el salvaje ataque del imperio norteamericano contra el pueblo venezolano y su Revolución Bolivariana», expresó Zelaya, esposo de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, en un mensaje difundido en redes sociales.

El exmandatario añadió que, aunque «los imperialistas podrán bombardear ciudades, imponer sanciones criminales y desatar la guerra», jamás podrán «asesinar la historia, la dignidad ni la voluntad soberana de los pueblos de América Latina y el Caribe».

El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una «gravísima agresión militar» estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó «el despliegue del comando para la defensa integral de la nación».

«Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país», dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.

La Administración de Maduro también declaró el estado «conmoción exterior» para proteger el territorio nacional y pasar «de inmediato a la lucha armada».

Además, dijo que se reserva el derecho a ejercer el «legítimo» derecho a la defensa para proteger a su pueblo y su territorio, al citar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra en el mar Caribe, cerca de costas venezolanas y Caracas denunció amenazas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado en la madrugada de este sábado atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News. EFE

lnm/lab