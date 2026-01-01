Extienden por tres jornadas la búsqueda de los españoles desaparecidos en Indonesia

Labuan Bajo (Indonesia), 1 ene (EFE).- Las autoridades de Indonesia decidieron este jueves extender hasta el domingo las labores de búsqueda de los tres españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico el pasado viernes en aguas del este del país.

«La búsqueda se extenderá durante tres jornadas», declaró a EFE Budi Widjaja, quien asiste a la familia de los desaparecidos, tras una reunión del operativo. EFE

