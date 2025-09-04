Extraditado a Italia desde España un narcotraficante vinculado a la ‘Ndrangheta calabresa

The Swiss voice in the world since 1935

Roma, 4 sep (EFE).- Las autoridades han extraditado desde España a Italia a uno de los miembros de una red internacional de narcotráfico vinculada a la poderosa mafia calabresa ‘Ndrangheta, en el marco de la macrooperación “Millennium”, coordinada por la Dirección Antimafia de Reggio Calabria (sur), informaron este jueves los Carabineros (policía militarizada).

El sospechoso, acusado de asociación delictiva con fines de tráfico agravado de drogas, fue arrestado en territorio español gracias a la cooperación entre el Servicio de Cooperación Internacional de la Policía italiana y la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional española, explicaron en una nota.

El individuo se encontraba fuera de Italia en el momento en que se ejecutaron las órdenes judiciales, el pasado mayo, en diversas regiones italianas y su localización y captura fueron posibles gracias a la información facilitada por el núcleo de investigación de los Carabineros de Reggio Calabria.

La operación “Millennium”, iniciada en 2018, ha llevado a la detención de 97 personas -81 en prisión y 16 en arresto domiciliario-, y al decomiso preventivo de dos empresas presuntamente utilizadas para actividades ilícitas. La investigación se desarrolló en cinco líneas paralelas y ha involucrado a cientos de efectivos de los Carabineros, unidades especiales, helicópteros y perros antidroga.

Entre los implicados se encuentran figuras clave de varias de las principales familias mafiosas de la provincia de Reggio Calabria, activas en los tres territorios tradicionales de la ‘Ndrangheta: tirrénico, jónico y central. Se les imputan delitos como asociación mafiosa, tráfico internacional de drogas, extorsión, secuestro, intercambio político-mafioso de votos y tenencia ilegal de armas. EFE

