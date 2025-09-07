The Swiss voice in the world since 1935

Fallece a los 48 años el reconocido periodista peruano Jaime Chincha

Lima, 7 sep (EFE).- El periodista peruano Jaime Chincha, uno de los más reconocidos conductores de la televisión de su país, murió este domingo a los 48 años de edad, tras sufrir un infarto, informó el diario La República, en cuya plataforma digital conducía un sintonizado programa.

Chincha se hizo conocido en su país desde muy joven, al integrar la primera generación de reporteros del Canal N de televisión, en los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000),

Según la información, el periodista falleció en su domicilio, en el distrito limeño de Miraflores.

Chincha también condujo programas en la emisora RPP, que este domingo lamentó su muerte y envió sus condolencias a sus familiares y amigos.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó sus condolencias y destacó que Chincha fue un «entrevistador perspicaz», además de comentarista y analista político.

«La ANP se une al pesar del sector y extiende sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos», señaló.

A su turno, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) lamentó «profundamente el fallecimiento del periodista Jaime Chincha, cuya voz y compromiso marcaron la agenda pública del Perú en los últimos años».

Conductoras televisivas como Juliana Oxenford, con quien compartió programa, recordó su «complicidad para las causas justas», mientras que Rosa María Palacios señaló que Chincha fue «un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas, un hombre bueno».

«Muy joven para decirle adiós», lamentó. EFE

dub/enb

