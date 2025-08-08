The Swiss voice in the world since 1935

Fallece a los 97 años el astronauta Jim Lovell, origen de «Houston, tenemos un problema»

Miami (EE.UU.), 8 ago (EFE).- El exastronauta de la NASA Jim Lovell, comandante de la misión Apolo 13 que sufrió un grave fallo en sus motores en el espacio, ha fallecido a los 97 años en el estado de Illinois, Estados Unidos, según informa este viernes la NASA.

«La NASA envía sus condolencias a la familia del Capitán Jim Lovell, cuya vida y obra inspiraron a millones de personas a lo largo de las décadas. El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros», ha expresado la agencia espacial estadounidense.

Lovell viajó en cuatro ocasiones al espacio, aunque la más recordada de todas fue la Apolo 13 en 1970, que tuvo que abortar el alunizaje previsto por la explosión de un tanque de oxígeno días después el despegue.

Fue en este momento cuando Lovell, comandante de la misión, pronunció la célebre frase «Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí», que más tarde acabaría popularizándose como «Houston, tenemos un problema».

La misión, que regresó con éxito a la Tierra, fue incluso objeto de una película, Apolo 13 (1995), que narra su historia.

«Como comandante de la misión Apolo 13, su serenidad y fortaleza bajo presión ayudó a la tripulación a regresar sana y salva a la Tierra y demostró la rapidez de pensamiento y la innovación que inspiraron las futuras misiones de la NASA», indica la NASA en su comunicado.EFE

hbc/ims/icn

