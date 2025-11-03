Fallece el dominicano Henry Hierro, fundador de la legendaria orquesta La Gran Manzana

2 minutos

Santo Domingo, 3 nov (EFE).- El cantante, músico y productor dominicano Henry Hierro, miembro fundador de la legendaria orquesta de merengue La Gran Manzana, surgida en Nueva York en 1983, falleció este lunes en el país tras un delicado proceso de salud, informó su familia.

Tras dar a conocer el deceso del músico, la familia Hierro destacó en un comunicado que Henry, de 69 años y «reconocido por su extraordinario talento y su aporte invaluable a la música tropical», fue uno de los arreglistas y productores «más respetados de la República Dominicana».

«Su genialidad quedó inmortalizada en los grandes éxitos de la legendaria orquesta La Gran Manzana, agrupación de la cual fue miembro fundador y artífice de su característico sonido que marcó una época en el merengue», añadió.

A lo largo de su carrera, Henry Hierrom realizó arreglos y producciones musicales para artistas y agrupaciones del país y del extranjero.

Más allá de su virtuosismo como pianista, compositor y arreglista, «quienes lo conocieron resaltan su humildad, su trato afable y su compromiso con la excelencia musical», prosiguió la familia Hierro.

Henry Hierro «fue mentor y guía para muchos jóvenes talentos, sembrando en ellos la pasión por la buena música» y su familia «agradece de todo corazón las muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas de colegas, amigos, medios de comunicación y admiradores», concluyó la nota.

La orquesta La Gran Manzana, referencia del merengue en los años 80 y 90 del pasado siglo, fue fundada por Henry Hierro y Víctor Roque, responsables de popularizar el merengue en Nueva York.

La orquesta se dio a conocer por temas como ‘Tus besos’, ‘Mentirosa’, ‘Mole Mole’ y ‘Rosa Blanca’. EFE

mf/psh