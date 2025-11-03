Fallece el dominicano Henry Hierro, fundador de la legendaria orquesta ´La Gran Manzana´

Santo Domingo, 3 nov (EFE).- El cantante, músico y productor dominicano Henry Hierro, miembro fundador de la legendaria orquesta de merengue ´La Gran Manzana´, surgida en Nueva York en 1983, falleció este lunes en el país tras un delicado proceso de salud, informó su familia.

Tras dar a conocer el deceso del músico, la familia Hierro destacó en un comunicado que Henry «reconocido por su extraordinario talento y su aporte invaluable a la música tropical» fue uno de los arreglistas y productores «más respetados de la República Dominicana».

«Su genialidad quedó inmortalizada en los grandes éxitos de la legendaria orquesta ´La Gran Manzana´, agrupación de la cual fue miembro fundador y artífice de su característico sonido que marcó una época en el merengue», añadió la información.

A lo largo de su carrera, Henry Hierro realizó arreglos y producciones musicales para artistas y agrupaciones del país y del extranjero.

«Su talento traspasó fronteras y su estilo musical sigue siendo referencia obligada para las nuevas generaciones de músicos», apuntó el comunicado.

Más allá de su virtuosismo como pianista, compositor y arreglista, «quienes lo conocieron resaltan su humildad, su trato afable y su compromiso con la excelencia musical», prosiguió la familia Hierro.

Henry Hierro «fue mentor y guía para muchos jóvenes talentos, sembrando en ellos la pasión por la buena música» y su familia «agradece de todo corazón las muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas de colegas, amigos, medios de comunicación y admiradores», concluyó la nota.

La orquesta ´La Gran Manzana´, referencia del merengue en los años 80 y 90, fue fundada por Henry Hierro y Víctor Roque, responsables de popularizar el merengue en Nueva York.

La orquesta se dio a conocer por temas como ´Tus besos´, ´Mentirosa´, ´Mole Mole´ y ´Rosa Blanca´. EFE

