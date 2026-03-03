Fallece Gary Esparza Fabiani, referente democrático de Ecuador

2 minutos

Quito, 3 mar (EFE).- El expresidente del Congreso Nacional de Ecuador, ahora Asamblea Nacional, y referente en la defensa de la democracia en el país, falleció a los 90 años, informaron este martes sus familiares.

Esparza fue protagonista del retorno a la democracia en 1979 y ocupó cargos clave en el Legislativo, llegando a presidir esa función del Estado entre 1983 y 1984. Durante este periodo de transición crítica, asumió en diversas ocasiones las funciones de Vicepresidente encargado de la República.

En el ámbito internacional, impulsó el acercamiento con China y fue uno de los protagonistas en la creación del Parlamento Andino y la cooperación parlamentaria iberoamericana.

Durante la I Conferencia de Presidentes de Parlamentos Democráticos de Iberoamérica celebrada en Madrid en 1983, Esparza fue una de las voces más influyentes al proponer la creación de un frente común legislativo para blindar a las jóvenes democracias hispanas frente al autoritarismo.

Su aporte fue decisivo para establecer mecanismos de cooperación parlamentaria transatlántica, lo que le valió ser condecorado por el Estado español con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, reconociendo su labor como puente entre Europa y América Latina en la defensa de las libertades civiles, recordaron sus allegados.

El legado cultural de Esparza, que falleció el pasado jueves, quedó marcado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la provincia de Los Ríos, de donde era oriundo, institución que presidió durante dos períodos consecutivos, en los que trabajó por la puesta en valor y difusión de las capacidades literarias, artísticas y culturales. EFE

sm/sbb