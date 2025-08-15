The Swiss voice in the world since 1935

Fallece Jackie Bezos, madre de Jeff Bezos y una de las primeras inversoras en Amazon

Nueva York, 15 ago (EFE).- Jackie Bezos, madre de Jeff Bezos y una de las primeras inversoras en Amazon, falleció este jueves en Miami, a la edad de 78 años, según indicó Bezos en sus redes sociales ayer.

En una publicación de Instagram, Bezos anotó que su madre padecía «demencia con cuerpos de Lewy», un trastorno neurológico.

«Su vida adulta comenzó un poco antes, cuando se convirtió en mi madre a los 17 años. No debió de ser fácil, pero lo hizo posible. Se dedicó a amarme con fervor, incorporó a mi maravilloso padre al equipo unos años después y luego añadió a mi hermana y a mi hermano a su lista de personas a quienes amar, cuidar y nutrir», escribió Bezos.

En 1995, Jackie Bezos y su esposo invirtieron unos 245.000 dólares en Amazon, la librería en línea que su hijo cofundó en 1994.

A día de hoy, en Amazon se encuentran mucho más que libros y la empresa está valorada en casi 2,5 billones de dólares. EFE

