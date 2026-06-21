Fallece Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

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La Habana, 21 jun (EFE).- El vice primer ministro cubano Ramiro Valdés Menéndez, una de las figuras históricas de la revolución de la isla, falleció este domingo a los 94 años en La Habana, informaron medios estatales.

«Con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunican a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio falleció el histórico Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria», reportó el sitio oficialista Cubadebate.

La nota resalta la trayectoria de Ramiro Valdés, como miembro de la expedición del yate Granma, su participación en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 junto a un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro (1926-2016), considerada la primera acción armada contra el régimen de Fulgencio Batista y después como integrante del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra donde combatió junto a Ernesto Che Guevara.

Asimismo subraya que Valdés es «merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria». EFE

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