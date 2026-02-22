Familia de joven desaparecido pide pruebas de vida a guerrilla paraguaya

2 minutos

Asunción, 22 feb (EFE).- La familia del joven de 32 años Almir de Brum, reportado como desaparecido, solicitó este domingo alguna prueba de vida a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo armado al que las autoridades paraguayas investigan como posible responsable de un secuestro.

El Ministerio de Defensa de Paraguay difundió un video en el que interviene Silvio Giménez, cuñado de Almir de Brum, un joven que desapareció este fin de semana en el límite entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú (noreste) y motivó la movilización de fuerzas militares y policiales para localizarlo.

«Pedimos a las fuerzas de seguridad respetar el dolor de la familia y exigencia para que Almir vuelva pronto. A la prensa que entienda el dolor y la angustia del momento. Al EPP que cumpla en devolver a Almir con vida porque nosotros vamos a cumplir lo pedido y que nos envíe una prueba de vida de Almir», dijo Giménez, quien leyó un comunicado de la familia.

En el video también aparece el padre de la víctima, Valmir de Brum, quien reportó la desaparición de su hijo en la localidad rural de Yeruti 2° Línea, según informó el sábado la Policía Nacional.

Valmir de Brum relató a la Policía, de acuerdo con un comunicado de la institución, que intentó comunicarse telefónicamente con su hijo y, al no obtener respuesta, acudió al lugar donde encontró «una máquina cosechadora encendida, así como un panfleto presumiblemente relacionado a un grupo criminal».

Medios de comunicación local difundieron fotografías del supuesto panfleto y una carta escrita a mano que habrían dejado los presuntos captores, en el que se lee que Almir de Brum «ha sido retenido» por el EPP, una organización que tiene unos 13 miembros activos, según las autoridades.

El ministro de Defensa, Óscar González, dijo este domingo al medio Unicanal que aún no tienen «los elementos suficientes» como para atribuir el secuestro al EPP, solo que el joven permanece «en cautiverio por un grupo criminal».

El Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en cooperación con el Departamento de Antisecuestros de la Policía Nacional, se movilizó para apoyar en las operaciones de búsqueda, destacó el ministro.EFE

nva/gpv