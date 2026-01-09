Familiares de detenidos tras presidenciales en Venezuela no ven avances en liberaciones

2 minutos

Caracas, 8 ene (EFE).- El Comité de Madres en Defensa de la Verdad dijo que hasta la noche de este jueves no ha visto avances en las liberaciones de las personas que fueron detenidas en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, luego de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un «número importante» de detenidos.

«Desde el Comité de Madres en Defensa de la Verdad queremos informar que (…) no se han hecho efectivas las liberaciones de nuestros seres queridos, ni identificamos señales que nos permitan pensar que se está avanzando al respecto», dijo el comité en una publicación en Instagram.

En ese sentido, instaron a las autoridades a «garantizar que dentro del proceso de liberaciones anunciadas» estén sus seres queridos.

De momento, solo siete personas han sido excarceladas, cinco de ellas españolas.

Entre los excarcelados hasta ahora están los españoles José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona, la hispano-venezolana y activista Rocío San Miguel, el excandidato presidencial Enrique Márquez y el dirigente Biagio Pilieri, colaborador de la líder opositora María Corina Machado.

«A partir de la información que tenemos, estimamos que aún quedan un poco más de 200 personas detenidas injustamente en el contexto de las movilizaciones postelectorales», indicó el Comité, que hizo un llamado a actores políticos y sociales a unirse para avanzar hacia «una amnistía general».

De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela había 863 presos políticos hasta el 29 de diciembre pasado, la mayoría detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

En una comparecencia ante los medios, Rodríguez dijo este jueves que las excarcelaciones son parte de un «gesto unilateral» del Gobierno venezolano, que ahora dirige la presidenta encargada, su hermana Delcy Rodríguez.

Ya en Navidad y en Año Nuevo el Gobierno venezolano anunció la liberación de 99 y 88 detenidos tras los comicios presidenciales, respectivamente.EFE

bam/lb/gpv