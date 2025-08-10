The Swiss voice in the world since 1935

Familiares de los rehenes israelíes de Hamás marchan en Londres para pedir su liberación

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Londres, 10 ago (EFE).- Los familiares de los rehenes israelíes en manos del grupo paramilitar islamista Hamás en Gaza marcharon este domingo por el centro de Londres para pedir su liberación y protestar por la decisión del Reino Unido de reconocer el Estado de Palestina el próximo mes de septiembre.

Decenas de personas se congregaron esta tarde, portando banderas de Israel y lazos amarillos en el parque de Lincoln Inn Fields, en el centro de la capital británica, antes de partir en dirección hacia la residencia oficial del primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street.

Los asistentes a la denominada «Marcha Nacional por los Rehenes», organizada por la oenegé británica Stop the Hate y varias asociaciones judías, exigieron al jefe de Gobierno del Reino Unido que priorice la liberación de los rehenes israelíes todavía en manos de Hamás antes de reconocer un Estado palestino.

Starmer reveló a finales de julio que el Reino Unido planea reconocer a Palestina como Estado ante la ONU en septiembre, a menos que Israel cumpla ciertas condiciones, como abordar la crisis humanitaria, la implementación de un alto el fuego o respaldar el prospecto de una solución basada en dos Estados.

La manifestación sucede, asimismo, después de que el líder británico calificase como «erróneos» los planes anunciados por Israel este viernes de efectuar una nueva ofensiva militar para tomar la ciudad de Gaza, también criticados ampliamente por la comunidad internacional.

Se espera que Noga Guttman, la prima del rehén Evyatar David, filmado recientemente por Hamás cavando su propia tumba, dé el discurso principal al término de la marcha.

Otros ponentes incluirán a Ayelet Svatitzky, cuyos hermanos Roi y Nadav Popplewell fueron asesinados por Hamás, y Adam Ma’anit, cuyo primo Tsachi Idan fue uno de los cuerpos sin vida recuperados de la Franja.

«Creo que el Gobierno (británico) se ha equivocado con su política exterior, es tiempo de corregirla y reenfocarla en los rehenes», declaró Ma´anit a la agencia británica de noticias PA.

«Han amenazado con reconocer un Estado palestino si no hay un alto el fuego con Hamás, pero ese es un incentivo contradictorio, porque… ¿para qué querría Hamás un alto el fuego si puede conseguir, por defecto, el reconocimiento del Estado de Palestina?», añadió.

En este sentido, Starmer reiteró esta semana que la decisión del reconocimiento, en coordinación con Francia y Canadá, no era un movimiento para favorecer la imagen pública de Hamás, a los que calificó como una «organización terrorista» que no debe tener ningún papel en la gobernanza de Gaza.

Se prevé un amplio dispositivo de seguridad durante la protesta para evitar altercados, como parte de la operación reforzada de la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) para este fin de semana, que se saldó con 532 detenidos en la jornada del sábado durante una manifestación en apoyo al grupo propalestino Palestine Action, ilegalizado recientemente por el Gobierno británico. EFE

rb/mar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
4 Me gusta
8 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR