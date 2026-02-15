Familiares de presos políticos en huelga de hambre en Caracas sufren problemas de salud

Caracas, 15 feb (EFE).- Dos de las diez mujeres familiares de presos políticos que desde el sábado se mantienen en huelga de hambre fuera de un comando policial en Caracas han sufrido este domingo problemas de salud.

Una de ellas se desmayó dos veces y se descompensa cada vez que intenta levantarse, mientras que otra ha tenido dolores de cabeza y problemas con la presión arterial, y en general ya se percibe un desgaste en las manifestantes, quienes exigen la liberación de sus parientes.

La decena de mujeres comenzaron la huelga el sábado a las 6:00 hora local (10:00 GMT) en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en la capital venezolana.

Petra Vera, quien no participa por ser paciente oncológico en remisión, dijo a EFE que las familiares están dispuestas a seguir aun cuando «existe la posibilidad de que puedan empezar a tener ciertas crisis por tantas horas sin comer».

«Una de las chicas se ha descompensado», señaló Vera, cuyo cuñado se encuentra preso.

Indicó que, de manera extraoficial, supieron que, dentro de Zona 7, están «obligando a comer» al grupo de presos políticos que comenzó una huelga de hambre el viernes y que incluso son amenazados con «celdas de castigo» si no lo hacen.

En X, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, denunció que una funcionaria policial «obstaculizó el ingreso de sueros destinados a los presos políticos en huelga de hambre».

«Ante la negativa, dos jóvenes que también se encuentran en huelga ingresaron personalmente para garantizar la entrega. Se trata de insumos médicos esenciales. Impedirlos es una vulneración directa a derechos fundamentales», expresó.

También en X, Machado dijo que «personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7».

«No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos», agregó.

El partido opositor Primero Justicia (PJ) responsabilizó al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de «cualquier daño que sufran las familias».

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de «todos» una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó ocurriría «a más tardar» este pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El titular del Parlamento informó este sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un «nuevo momento político», anunciado por la mandataria encargada, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero. EFE

csm/ad

