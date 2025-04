Familiares de venezolanos deportados a El Salvador rechazan la propuesta de canje de Bukele

afp_tickers

2 minutos

Con el argumento de que «no son delincuentes», familiares de migrantes deportados desde Estados Unidos a una megacárcel en El Salvador rechazaron este martes la propuesta de canje de prisioneros que le hizo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al gobierno venezolano.

El domingo, Bukele propuso a Caracas un «acuerdo humanitario» que contempla canjear a 252 venezolanos deportados y encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador por la misma cantidad de «presos políticos» recluidos en Venezuela, una oferta que el presidente Nicolás Maduro tacha de «ilegal» y «abusiva».

«No tenemos por qué aceptar un intercambio porque, simple y llanamente, nuestros hijos no son delincuentes», dijo Luismary Gómez, una manicurista de 44 años, madre de un hombre que fue llevado al Cecot hace un par de semanas.

«Mi hijo firmó su deportación creyendo que estaba haciendo lo mejor del mundo y mira en la trampa que cayó», lamentó Gómez, quien se concentró junto a otras 50 personas en la sede de Naciones Unidas en Caracas.

Varias pancartas mostraban fotografías de venezolanos que comenzaron a ser deportados a El Salvador desde el 15 de marzo. «Soy la voz de mi hijo», se leía en una.

Para estas deportaciones, la administración del presidente estadounidense Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada solo en tiempos de guerra, y que Caracas tilda de «anacrónica».

La aplicación de esa ley derivó en un choque de poderes entre la administración Trump y las cortes estadounidenses, mientras abogados de varios de los venezolanos deportados con ese mecanismo han negado las acusaciones de que sus clientes pertenecen a la temida pandilla Tren de Aragua.

Ángel Blanco, un trabajador de la salud de 58 años, considera que la declaración de Bukele «demostró el secuestro» de su hijo de 22 años, detenido por tener un tatuaje, según su padre.

«Nuestros hijos están secuestrados, están haciendo una trata de personas con nuestros hijos», remarcó.

Blanco cuenta que su hijo trabajaba de día en un almacén en Nueva York y por las noches era repartidor.

«Yo me puedo ir por mi hijo para El Salvador y que me manden mi hijo para acá. Si él (Bukele) quiere tener esclavos allá que me mande a mí, pero que me mande mi hijo para acá, yo me cambio por mi muchacho», clamó.

La Fiscalía de Venezuela pide la libertad incondicional de los migrantes deportados.

mbj/pgf/ag