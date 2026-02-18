Familiares en huelga de hambre en Venezuela exigen cumplir con promesa de liberaciones

Caracas, 18 feb (EFE).- Un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela, que ya cumplen más de 100 horas en huelga de hambre, exigieron este miércoles al presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, que cumpla con su promesa de que «todos» estos detenidos serían liberados una vez se aprobara la ley de amnistía, que fue aplazada al haber diferencias en un artículo.

Petra Vera, familiar de un detenido en la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7 en el este de Caracas, indicó a la prensa que este jueves entregarán una carta dirigida a Rodríguez en la que apelarán a «su humanidad».

«Hoy tenemos aquí mujeres que están dando la vida por sus familiares, que están arriesgando su vida para salvar las de ellos (presos)», declaró.

El llamado de los familiares, de acuerdo a Vera, es a que sean liberados todos los presos políticos y a humanizarse con «este pueblo que también es suyo».

Igualmente, señaló que actualmente quedan cuatro mujeres en huelga de hambre, de un total de diez que empezaron la protesta el pasado sábado, debido a descompensaciones, problemas de tensión, vómitos, fatiga, entre otros malestares.

Vera sostuvo que no tienen información de la protesta que empezaron los presos políticos de Zona 7 el pasado viernes porque las «visitas están suspendidas».

Además, dijo que hasta el momento ninguna autoridad se ha comunicado con ellas lo que considera «bastante triste».

«Es bastante triste saber que no tengan o sientan ningún tipo de dolor por estas madres, estas esposas, estos familiares que han estado aquí en huelga de hambre», subrayó.

El pasado 6 de febrero, Rodríguez prometió la liberación de «todos» los presos políticos una vez se aprobara la ley de amnistía, que estimó ocurriría «a más tardar» el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó para esta semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los beneficiados presentarse ante tribunales.

En Zona 7 hubo 17 excarcelaciones el sábado, según el titular del Parlamento.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un «nuevo momento político», anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero. EFE

