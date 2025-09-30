Farage responde a los «ataques» de Starmer y dice que no es apto para liderar Reino Unido

Londres, 30 sep (EFE).- El líder del partido populista de derechas británico Reform UK, Nigel Farage, respondió este martes a los «ataques personales» del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, del que dijo que no es «apto» para liderar el país.

En un comunicado desde la sede de Reform UK en Londres a través de sus redes sociales, Farage replicó al discurso de hoy de Starmer durante la conferencia anual del Partido Laborista en Liverpool, donde aseguró que Reform UK, su discurso y sus propuestas anti-inmigración y antieuropeas representan un «declive» para el Reino Unido.

«Pensaba que el primer ministro era un hombre decente, alguien con quien podía hablar y conversar. Podemos tener desencuentros en nuestra visión del mundo, pero pensé que era un ser humano profundamente decente (…) Ahora creo que no es apto para ser el primer ministro de nuestro país», declaró Farage.

El líder del partido populista de derechas afirmó estar «completamente impactado » por las palabras de Starmer, que aseguró que representan un «último tiro desesperado» de un líder que está en «graves problemas y no es capaz de comandar el apoyo de la mitad de su propio partido».

«¿Cuándo fue la última vez que oyeron a Nigel Farage decir algo positivo sobre el futuro del Reino Unido? No le gusta el Reino Unido, no cree en él», manifestó Starmer durante la conferencia laborista, en una de sus acusaciones más directas a su rival político.

«Dice Starmer que no me gusta o no amo este país. Bueno, dejadme que diga que durante 30 años luché por la soberanía británica, luché para que fuéramos una nación autogobernada porque siempre he pensado que las mejores personas para gobernar el Reino Unido son los británicos», comentó el jefe de Reform UK.

En este sentido, recordó su papel en la campaña del Brexit en 2016, «el mandato democrático más grande que se ha hecho en el país» y manifestó que Starmer ha pasado años intentando revertir el resultado porque es «feliz» cuando al Reino Unido lo gobiernan desde fuera, ya sea desde Bruselas, desde Naciones Unidas, o desde cortes internacionales.

«No cree en el Reino Unido que la mayoría de nosotros creemos. Su nivel total de negación sobre la ruptura del país es extraordinaria», comentó Farage antes de enumerar problemas de infraestructura, sanidad, crimen o migración que a su juicio enfrenta la sociedad británica.

«El Reino Unido está roto, necesita ser arreglado y nuestra visión de futuro es la más positiva», agregó.

En esta línea, Farage criticó que Starmer y su gabinete tildasen de «racistas» sus propuestas migratorias, que incluyen la eliminación de la residencia permanente en Reino Unido para extranjeros, entre otras, y advirtió de que el lenguaje podría incitar a la violencia por parte de la «izquierda radical» tras casos como el de Charlie Kirk en Estados Unidos.

Farage finalizó su intervención asegurando que el próximo mayo, en los próximos comicios locales en gran parte del país, Reform UK enseñará a Starmer «una lección de historia política que jamás olvidará». EFE

