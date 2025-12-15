FBI arresta a cuatro personas acusadas de planear un «ataque terrorista» en California

1 minuto

Washington, 15 dic (EFE).- Las autoridades federales en Estados Unidos arrestaron a cuatro personas a las que acusan de querer llevar a cabo una serie de ataques «terroristas» en el sur del estado de California durante las celebraciones de Año Nuevo, según informó este lunes la fiscal general, Pam Bondi.

Los detenidos formaban presuntamente parte de un grupo «de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista», y planeaban una serie de explosiones en «varias partes del California» al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó Bondi en una publicación en X. EFE

