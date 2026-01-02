FBI frustra potencial ataque terrorista en Nochevieja asociado al EI en Carolina del Norte

2 minutos

Washington, 2 ene (EFE).- Las autoridades federales de Estados Unidos frustraron un potencial ataque terrorista en Nochevieja en una localidad de Carolina del Norte, anunció este viernes el director del FBI, Kash Patel, que identificó como responsable a un individuo supuestamente influenciado por el Estado Islámico (EI).

«El FBI y sus socios frustraron otro posible ataque en la víspera de Año Nuevo por parte de un individuo supuestamente inspirado por el EI», publicó Patel en X.

El jefe de la agencia federal se hizo eco de una alerta de la oficina del FBI en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte), que informó de que el sospechoso, identificado como un hombre de 18 años llamado Christian Sturdivant, se habría «inspirado directamente en el EI para cometer el ataque».

El supuesto responsable fue arrestado y llevaba cerca de un año preparando el atentado, para que el había planeado usar cuchillos y martillos en una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida, dijo el fiscal federal Russ Ferguson durante una rueda de prensa en esa ciudad, la mayor del estado sureño estadounidense.

Sturdivant «se estaba preparando para la yihad, e iban a morir personas inocentes. Tuvimos mucha, mucha suerte de que no lo lograra», agregó Ferguson, quien especificó que lograron descubrir el plan del joven porque este comenzó a comunicarse con un funcionario encubierto que se hacía pasar por un agente del EI.

Las autoridades acusaron al sospechoso de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera por lo que podría ser condenado hasta 20 años de cárcel.

Según las autoridades, un registro en casa de Sturdivant el pasado 29 de diciembre reveló que este guardaba varios manuscritos, guantes, dos martillos y dos cuchillos que supuestamente podría haber empleado en el ataque.

Una nota encontrada en el domicilio menciona «el objetivo de matar a cuantas personas fuera posible», con una meta de al menos una veintena de víctimas. Un escrito, titulado ‘Operación Martirio’ revela como el sospechoso habría previsto enfrentarse a la policía y «morir como mártir», según la Fiscalía.

El anuncio de este viernes le sigue al arresto hace unas tres semanas de cinco personas acusadas de supuestamente querer llevar a cabo una serie de ataques «terroristas» en el sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo. EFE

