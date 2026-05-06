Feministas de Pussy Riot y FEMEN protestan en la Bienal de Venecia por el regreso de Rusia

3 minutos

Roma, 6 may (EFE).- Los colectivos feministas Pussy Riot y FEMEN unieron fuerzas este miércoles en una inédita acción conjunta frente al pabellón de Rusia en la Bienal de Arte de Venecia, manifestándose contra la readmisión de la delegación oficial de Moscú tras su exclusión en 2022 por la invasión de Ucrania.

Una veintena de activistas, algunas con el rostro cubierto por los pasamontañas rosas de las Pussy Riot y otras con el torso descubierto siguiendo el estilo de FEMEN, encendieron bengalas amarillas y azules y ondearon banderas de Ucrania.

Sobre sus torsos desnudos se leían consignas como ‘La sangre es el arte de Rusia’ o ‘Rusia mata, la Bienal exhibe’, mientras que en sus pancartas denunciaban: ‘Arte para mostrar, tumbas debajo’ y ‘Disfruta el espectáculo, ignora la guerra’.

En las últimas semanas, la Comisión Europea ha condenado enérgicamente la decisión de la Bienal de readmitir a Moscú y ha amenazado con suspender o cancelar una subvención de dos millones de euros si Rusia participa.

En paralelo, el jurado internacional que debía otorgar el premio al Mejor Artista y Mejor Pabellón Nacional, que en un primero momento decidió excluir del reparto a Rusia e Israel, terminó dimitiendo en bloque el pasado jueves tras el ‘no’ de la dirección.

Pussy Riot, que ya había anunciado su presencia para boicotear el regreso de la «Rusia oficial», defendió que los artistas oficialistas no son neutrales y que «están vinculados a los esfuerzos de propaganda del gobierno»

«Si el arte tiene como fin representar a un país en la Bienal de Venecia -algo así como las Olimpiadas del mundo del arte-, entonces los artistas encarcelados por su postura antiguerra y a favor de Ucrania son el verdadero rostro de la Rusia moderna», explicaron en una publicación en su cuenta de X.

Por su parte, el colectivo FEMEN acusó al «Estado terrorista ruso» de utilizar la cultura para camuflarse: «La sangre es el único medio de expresión de Rusia. Todo lo demás es decoración. Y la Bienal lo exhibe».

«Hoy hemos bloqueado el pabellón ruso porque cada obra de arte que se exhibe allí se erige sobre un pedestal invisible: la sangre ucraniana. No la encontrarán en el catálogo, pero es el único material que realmente sostiene este pabellón», escribieron en su cuenta de Instagram, junto a fotos de la protesta.

El grupo feminista concluyó su comunicado subrayando que, ante la guerra, «Europa debe decidir de qué lado está» y lamentó que, con esta readmisión, la Bienal ya haya «tomado su decisión».

«Si exhiben a Rusia, exhiban sus crímenes. Muestren las ciudades ucranianas bombardeadas. Muestren las fosas comunes. Muestren los cuerpos mutilados de civiles transformados para siempre por los misiles rusos», agregó.

La protesta, que duró aproximadamente 15 minutos, fue disuelta por la policía italiana sin que se produjeran incidentes ni detenciones, según los medios locales. EFE

csv/sam/psh

(foto)(vídeo)