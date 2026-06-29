Fernando Arrabal recibe la insignia de comendador de las Artes y las Letras de Francia

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París, 29 jun (EFE).- El dramaturgo, cineasta, poeta y pintor español Fernando Arrabal recibió este lunes la insignia de comendador de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, en una ceremonia en París a la que acudieron figuras como el ministro español de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, o el realizador Albert Serra.

«No se pueden imaginar hasta que punto estoy feliz», señaló Arrabal, de 93 años, tras recibir la medalla de manos de Pascal Rogard, director general de la sociedad gestora de derechos de autor francesa SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques).

Rogard le describió como un «monumento vivo de la creación contemporánea», además de «uno de los mejores jugadores de ajedrez del planeta», y presentó «excusas» porque Francia no le hubiera concedido antes esta condecoración, que es uno de los títulos honoríficos más prestigiosos que entrega el Estado a los artistas.

Por su parte, el autor de obras como ‘Pic-Nic’ o la novela ‘La torre herida por el rayo’ se mostró especialmente agradecido con Francia, el país en el que vive desde hace décadas y que lo acogió frente a la hostilidad de la dictadura franquista.

De hecho, recordó que fue la SACD la primera organización en recoger firmas para apoyar su salida de prisión cuando fue encarcelado en 1967 por culpa de una dedicatoria juzgada inaceptable («Me cago en Dios, en la Patria y todo lo demás»).

Con su estilo impredecible habitual, también hizo a la vez reír y asombrarse a la audiencia al compartir anécdotas con Pablo Picasso, Salvador Dalí, Louis Aragón o Roland Topor, que figuran entre las decenas de artistas célebres con las que entabló amistad a lo largo de su vida.

«Fernando Arrabal es seguramente nuestro genio integral, más completo, más universal, de todos los que están vivos», destacó Bolaños en declaraciones a EFE tras la ceremonia, además de incidir en que es «el dramaturgo más representado en todo el mundo de todos los creadores de teatro vivos españoles».

Antes, en el escenario, ambos habían compartido un cómico momento, abrazados por el hombro, mientras el ministro pronunciaba un breve discurso y Arrabal ejercía de traductor simultáneo en francés, aunque tergiversando con pudor algunos de los elogios que le dedicó el representante gubernamental.

«Tenemos que estar muy orgullosos en España de que Fernando Arrabal sea español y de que él se encargue de recordarlo continuamente, que él siempre ha querido tener esa vinculación, siempre ha mantenido la nacionalidad española, incluso en los momentos más duros y más negros», expresó Bolaños.

«Lo ha recordado hoy en su alocución, cómo le daba miedo ir a la embajada española durante la dictadura porque le recibían a golpes», añadió el ministro.

El cineasta Albert Serra, por su parte, intervino para hablar del dramaturgo como una fuente de «inspiración» y celebró «la dimensión subversiva de la obra y de la persona de Fernando».

Responsable de obras de culto como ‘El cementerio de automóviles’ o ‘Fando y Lis’, su currículum está cargado de reconocimientos, como el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nadal de Novela.

En junio de 2025, le fue otorgada también la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, una de las condecoraciones civiles más importantes del Estado español. EFE

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