Ferrer dice que un golpe de EEUU debería llevarse a Díaz-Canel y Alejandro Castro de Cuba

Ivonne Malaver

Miami (EE.UU.), 19 feb (EFE).- El exprisionero político cubano José Daniel Ferrer dijo que un golpe de Estados Unidos a Cuba como el asestado al Gobierno de Venezuela el pasado enero debería «sacar del poder» al presidente Miguel Díaz-Canel y al coronel Alejandro Castro Espín, el hijo mayor de Raúl Castro.

«Ellos son los responsables de muchos crímenes y hasta mucha muerte, y por lo tanto, la solución es sacarlos a ellos del poder», expresó el opositor en una entrevista con EFE en Miami.

Aunque se mostró partidario de «unas conversaciones serias para poner en movimiento la transición» ya mismo, Ferrer dijo que si el «drama cubano se continúa agravando», está de acuerdo con sacarlos a ambos del poder aunque sea «al estilo Maduro», en referencia a la operación del Gobierno de Donald Trump que terminó con la captura en Caracas del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Preguntado sobre quién sería la ‘Delcy Rodríguez cubana’, el opositor manifestó que se especula en las redes sociales que Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, podría encarar funciones de liderazgo como lo hace la actual presidenta encargada de Venezuela.

Precisó que ella es una «figura menos odiada quizás por el pueblo, que a quienes si no soportan son a esos rostros que ven constantemente en la televisión, ya sea Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro (…) o el primer ministro (Manuel) Marrero Cruz».

Sin embargo, enfatizó que prefiere una salida dialogada. «Yo siempre he sido defensor de que los cubanos alcancemos la libertad y la democracia con nuestros propios esfuerzos». Pero «si el régimen no da lugar a otra opción (…), lo que hace falta es acción», aseguró Ferrer, quien llegó en octubre pasado a Miami como refugiado político tras un acuerdo entre los Gobiernos de Cuba, EE.UU. y el Vaticano.

Un pueblo sin miedo

El opositor aseveró que por primera vez en décadas confluyen varios factores que apuntan a una posible transición, empezando por el pueblo cubano, que -según afirmó- ahora protesta sin miedo y de forma más abierta, ya no en secreto, ni solo ante personas y periodistas de confianza.

«Yo empezaría por un pueblo de Cuba cada vez más descontento y rebelde, cada vez con menos miedo», insistió. Agregó que hay un «despertar de la juventud», como el proyecto digital El4tico (el cuartico), que «han tenido una solidaridad de jóvenes dentro de Cuba increíble, nunca vista».

A eso le suma el golpe a Venezuela, con el que «el régimen cubano perdió un aliado», y la política actual del Gobierno estadounidense, de «máxima presión contra la tiranía» y con amenazas de aranceles a los que la ayuden.

«Los aliados del régimen (China, Rusia) van tomando distancia porque saben que no les conviene esa muy mala compañía, y además están las amenazas de posibles aranceles para aquellos que ayuden, al menos con combustible, al régimen Castro-comunista», afirmó.

«La misma Rusia no le conviene en medio de la crisis que ya tiene con su guerra contra Ucrania; (el presidente Luiz Inácio) Lula da Silva, en Brasil, lo vemos bastante discreto», agregó.

«Durante muchos años se ha dicho ‘ahora sí’, pero nunca habían confluido tantos factores para que podamos afirmar que de este año el régimen Castro-comunista no pasa. Pero sí, ahora sí estamos bien cerca», enfatizó el fundador de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).

Sobre el siguiente paso que debe tomar Trump, dice que «continuar presionando», hacer cumplir «los aranceles a quien mande petróleo al régimen para que la represión se mantenga en movimiento y no falte combustible en los carros de las fuerzas represivas».

El opositor dijo que el régimen ahora se está manteniendo con reservas de combustible almacenadas «en las montañas de Oriente, donde siguen extrayendo desde una cueva muy larga y profunda, con muchos depósitos de combustible».

En cuanto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el opositor manifestó que «el petróleo que ella quiere hacerle llegar al régimen cubano no es para ambulancias, es para los vehículos de los altos dirigentes y en primer lugar para la fuerza represiva».

Agregó que «si de verdad (Sheinbaum) está a favor del pueblo cubano y es solidaria con el pueblo cubano, solo (envíe) ayudas que consistan en alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, como los de higiene, directo al pueblo a través de la Iglesia, a través de cualquier otro actor». EFE

