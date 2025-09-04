Fico, único líder de UE en desfile militar en Pekín, dice a Xi que fue un «honor» asistir

Pekín, 4 sep (EFE).- El primer ministro eslovaco, Robert Fico, aseguró este jueves en una reunión en Pekín con el presidente chino, Xi Jinping, que fue «un honor» haber asistido al desfile militar celebrado en la capital china este miércoles por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde fue el único mandatario de la Unión Europea (UE) presente.

Según Fico, el desfile, en el que el gigante asiático exhibió su poderío militar, «envió un poderoso mensaje al mundo de que la justicia, la paz y el pueblo prevalecerán».

El primer ministro eslovaco elogió las «contribuciones significativas» de China durante la contienda y las realizadas por «el mantenimiento de la paz mundial», según un comunicado publicado por la agencia oficial Xinhua.

Fico dijo que su país «está dispuesto a fortalecer la cooperación en diversos ámbitos» con China, al tiempo que dio la «bienvenida» a más empresas chinas para que inviertan y hagan negocios en Eslovaquia.

Por su parte, Xi indicó que «la comunidad internacional necesita más que nunca la unidad y la cooperación» ante los «acelerados cambios» en la coyuntura global.

Fico asistió este miércoles al desfile militar junto a otros líderes como el ruso, Vladímir Putin, o el norcoreano, Kim Jong-un, además del propio Xi, quien pasó revista a las tropas.

En las últimas horas, Fico lamentó en un vídeo en su cuenta oficial en la red social la ausencia de otros mandatarios de la UE. Sí acudieron líderes de países europeos que no forman parte de los Veintisiete como el serbio Aleksandar Vucic -con el que Xi también se reunió hoy- o el bielorruso Aleksandr Lukashenko.

«Creían que así aislarían las celebraciones de China, pero han cometido un error de cálculo, ya que es la UE quien estuvo aislada este miércoles», aseguró el funcionario eslovaco.

Fico mantuvo una reunión con Putin antes del evento, en la que aseguró que no comprende ciertas decisiones de la Unión Europea (UE) en el conflicto ucraniano y está decidido a continuar la cooperación entre Bratislava y Moscú. EFE

