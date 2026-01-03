Fico tilda de «farisaica» a la UE por no condenar el ataque de EEUU

2 minutos

Praga, 3 ene (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista de izquierdas Robert Fico, consideró este sábado que el ataque estadounidense a Venezuela este sábado «merece condena» y que la Unión Europea (UE) sería «farisaica» si no lo hace.

«Tengo mucha curiosidad por ver cómo responderá la UE al ataque a Venezuela, que merece condena», dijo Fico en un comunicado emitido después de que la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Kaja Kallas, asegurara que el régimen de Nicolas Maduro no es legítimo.

«La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica», dijo Kallas.

«O bien (la UE) condenará el uso de la fuerza militar estadounidense en Venezuela y será consecuente con su postura sobre la guerra en Ucrania, o seguirá siendo tan farisaica como siempre», espetó a Bruselas el líder eslovaco que encabeza un Gobierno de coalición eurocrítico, integrado por populistas y ultranacionalistas.

Para el jefe del Gobierno eslovaco, el bombardeo estadounidense de varias bases militares venezolanas es prueba de la «ruptura del orden mundial creado tras la Segunda Guerra Mundial».

«El derecho internacional no se aplica, se utiliza la fuerza militar sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y cada uno que es grande y poderoso hace lo que quiere para perseguir sus propios intereses», comentó.

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, anunció que su EEUU llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa, y haberlos sacado del país. EFE

gm/wr/jlp