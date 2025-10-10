Filipinas dice que el plan de paz en Gaza «renueva la esperanza» para la región

Manila, 10 oct (EFE).- El Gobierno de Filipinas dijo este viernes que el plan de paz en Gaza es un paso fundamental «hacia la desescalada» del conflicto y renueva la «esperanza para todos los afectados en la región».

«El Departamento de Asuntos Exteriores (filipino) celebra el anuncio del plan de paz entre Israel y Hamás, que representa un paso fundamental hacia la desescalada y renueva la esperanza para todos los afectados en la región, especialmente los rehenes y la población de Gaza», apunta el comunicado.

Manila también felicitó a los mediadores, en referencia a Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía, por lograr «la pausa necesaria en las hostilidades y la liberación de los rehenes».

«Filipinas espera que este primer paso marque el comienzo de una paz y estabilidad duraderas en la región, donde viven dos millones de filipinos y miles de marineros navegan por ella», remarca el texto de Exteriores.

El Gobierno de Israel, reunido con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, aprobó este viernes el acuerdo inicial de paz con Hamás, que conlleva la liberación de todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del Ejército de Israel.

La ratificación del acuerdo era el último paso que se esperaba para poner en marcha los mecanismos previstos en esta primera fase del plan auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que también aceptó el jueves en la madrugada Hamás, y que prevé un alto el fuego que entre en vigor en Gaza 24 horas después de esta firma final.

El acuerdo también contempla la retirada de las tropas israelíes hasta unos puntos determinados de la Franja, de manera que reduce su control de más de un 80 % a un 53 % del territorio del enclave.

Tras estos primeros pasos, Hamás tendrá un plazo de 72 horas para comenzar la liberación y entrega de los rehenes al Comité de la Cruz Roja. EFE

